DAX 24.823 +0,4%ESt50 6.018 +0,3%MSCI World 4.542 +0,3%Top 10 Crypto 8,9410 +1,1%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 58.645 -1,7%Euro 1,1862 +0,4%Öl 67,39 -1,0%Gold 5.012 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Stellantis A2QL01 Siemens 723610 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün, Nikkei mit Rekord -- Bayer erhält US-Freigabe für Herbizid Stryax -- Rüstungsaktien, DroneShield, Novo Nordisk, BYD, Commerzbank, TUI im Fokus
Top News
Software-Aktien im Blick: Darum sehen Analysten starkes Potenzial für ServiceNow, Shopify & Co. Software-Aktien im Blick: Darum sehen Analysten starkes Potenzial für ServiceNow, Shopify & Co.
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

UniCredit Aktie

Kaufen
Verkaufen
UniCredit Aktien-Sparplan
78,53 EUR +4,25 EUR +5,72 %
STU
71,70 CHF +4,25 CHF +6,29 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 115,17 Mrd. EUR

KGV 6,43 Div. Rendite 6,24%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2DJV6

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0005239360

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UNCFF

Goldman Sachs Group Inc.

UniCredit Buy

10:36 Uhr
UniCredit Buy
Aktie in diesem Artikel
UniCredit S.p.A.
78,53 EUR 4,25 EUR 5,72%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Unicredit mit einem Kursziel von 85,70 Euro auf "Buy" belassen. Die Überschussziele der Italiener bis 2030 lägen über den Markterwartungen, schrieb Sofie Peterzens am Montag nach dem Quartalsbericht./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UniCredit Buy

Unternehmen:
UniCredit S.p.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
85,70 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
78,39 €		 Abst. Kursziel*:
9,33%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
78,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,13%
Analyst Name:
Sofie Peterzens 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UniCredit S.p.A.

10:36 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.01.26 UniCredit Overweight Barclays Capital
04.12.25 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.10.25 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
28.10.25 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

dpa-afx Ausschüttungspläne Commerzbank-Aktie springt hoch: UniCredit treibt Bankenerholung an Commerzbank-Aktie springt hoch: UniCredit treibt Bankenerholung an
finanzen.net Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels freundlich
finanzen.net UniCredit Aktie News: UniCredit präsentiert sich am Montagvormittag fester
dpa-afx UniCredit-Aktie: Gewinn soll bis 2028 weiter steigen
finanzen.net STOXX-Handel STOXX 50 schwächelt letztendlich
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Verluste
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone
RSS Feed
UniCredit S.p.A. zu myNews hinzufügen