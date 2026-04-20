JP Morgan Chase & Co.

UniCredit Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unicredit mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Im Rahmen zweier Szenarien für die Commerzbank als eigenständiges Unternehmen oder bei einem Zusammengehen habe die italienische Konkurrentin und Großaktionärin ihre Einschätzungen für Wertschöpfung und Synergien konkretisiert, schrieb Delphine Lee am Montagabend. Die Aussagen über die schwache Entwicklung in Deutschland seien ebenso wenig überraschend wie die erwarteten 2 Milliarden Euro Synergien vor Steuern bei einer Fusion. Lee bleibt bei ihrer Einschätzung, dass die Bewertung der Commerzbank die entscheidende Hürde für eine deutliche Übernahmeprämie darstellt - mehr als 10 Prozent könnten die Italiener wohl nicht aufbringen. Die Vorstellungen beider Seiten lägen zudem immer noch weit auseinander./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 22:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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