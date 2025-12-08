DAX 25.130 +0,5%ESt50 6.051 +0,5%MSCI World 4.517 +0,2%Top 10 Crypto 8,8180 +0,7%Nas 22.578 +0,1%Bitcoin 57.748 +1,4%Euro 1,1835 -0,1%Öl 67,69 +0,5%Gold 4.927 +1,0%
Unilever Aktie

48,07 EUR -2,63 EUR -5,19 %
JP Morgan Chase & Co.

Unilever Overweight

09:01 Uhr
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
48,07 EUR -2,63 EUR -5,19%
Charts| News| Analysen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. Die Managementspitze des Nahrungsmittelherstellers habe während der jährlichen Konferenz für die Konsumgüterindustrie (Cagny) umfassend und detailliert die wichtigsten Säulen der Unternehmenstransformation in den vergangenen Jahren präsentiert, schrieb Celine Pannuti am Dienstagabend. Die vorgestellten Initiativen untermauerten zudem die Prognose, mittelfristig ein Absatzwachstum von mehr als 2 Prozent und eine weitere Verbesserung der Bruttomarge erzielen zu können. Mit Blick auf 2026 rechnet die Analystin allerdings erst einmal mit einem schwächeren Jahresstart./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 21:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Unilever Overweight

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
57,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 55,42		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,85 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

09:01 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Unilever Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.26 Unilever Overweight Barclays Capital
17.02.26 Unilever Halten DZ BANK
17.02.26 Unilever Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Unilever plc

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Unilever auf 'Hold' - Hebt Ziel auf 5840 Pence
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Unilever auf 'Overweight' - Ziel 6000 Pence
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Unilever auf 'Overweight' - Ziel 5700 Pence
