NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. Die Managementspitze des Nahrungsmittelherstellers habe während der jährlichen Konferenz für die Konsumgüterindustrie (Cagny) umfassend und detailliert die wichtigsten Säulen der Unternehmenstransformation in den vergangenen Jahren präsentiert, schrieb Celine Pannuti am Dienstagabend. Die vorgestellten Initiativen untermauerten zudem die Prognose, mittelfristig ein Absatzwachstum von mehr als 2 Prozent und eine weitere Verbesserung der Bruttomarge erzielen zu können. Mit Blick auf 2026 rechnet die Analystin allerdings erst einmal mit einem schwächeren Jahresstart./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 21:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
