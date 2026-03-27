Unilever Aktie
Marktkap. 112,67 Mrd. EURKGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
WKN A41NM1
ISIN GB00BVZK7T90
Symbol UNLYF
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Ein Ausstieg aus dem Lebensmittelgeschäft erscheine sinnvoll, schrieb Celine Pannuti am Dienstag anlässlich bestätigter Gespräche des Konsumgüterkonzerns mit dem US-Gewürzhersteller McCormick über ein Gemeinschaftsunternehmen zur Zusammenlegung entsprechender Aktivitäten. Denn Unilever fokussiere sich zunehmend auf die Bereiche Kosmetik und Gesundheit. Komplizierter sei die finanzielle Logik. Die implizite Bewertung erscheine unter dem Strich zwar positiv. Doch für eine Bewertung brauche es mehr Details zu den Synergien./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 08:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 08:16 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Unilever Overweight
|Unternehmen:
Unilever PLC
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
57,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
45,62 £
|Abst. Kursziel*:
24,95%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,86 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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