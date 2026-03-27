JP Morgan Chase & Co.

Unilever Overweight

10:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Ein Ausstieg aus dem Lebensmittelgeschäft erscheine sinnvoll, schrieb Celine Pannuti am Dienstag anlässlich bestätigter Gespräche des Konsumgüterkonzerns mit dem US-Gewürzhersteller McCormick über ein Gemeinschaftsunternehmen zur Zusammenlegung entsprechender Aktivitäten. Denn Unilever fokussiere sich zunehmend auf die Bereiche Kosmetik und Gesundheit. Komplizierter sei die finanzielle Logik. Die implizite Bewertung erscheine unter dem Strich zwar positiv. Doch für eine Bewertung brauche es mehr Details zu den Synergien./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 08:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 08:16 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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