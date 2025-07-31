DAX 24.317 +1,6%ESt50 5.345 +1,6%Top 10 Crypto 15,83 +2,8%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 100.154 +1,6%Euro 1,1658 +0,0%Öl 67,28 +0,5%Gold 3.382 +0,4%
Marktkap. 15,9 Mrd. EUR

KGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
UBS AG

Vestas Wind Systems A-S Buy

12:21 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Buy
Vestas Wind Systems A-S
Vestas Wind Systems A-S
15,46 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vestas vor Zahlen zum zweiten Quartal von 175 auf 160 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz kurzfristiger Unsicherheiten bleibe sie positiv gestimmt für die Aktie des Windkraftanlagen-Bauers, schrieb Supriya Subramanian in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die mittelfristige Anlagestory sei intakt./rob/ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 16:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
160,00 DKK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,24 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Supriya Subramanian 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
151,25 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

