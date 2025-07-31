Vestas Wind Systems A-S Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vestas vor Zahlen zum zweiten Quartal von 175 auf 160 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz kurzfristiger Unsicherheiten bleibe sie positiv gestimmt für die Aktie des Windkraftanlagen-Bauers, schrieb Supriya Subramanian in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die mittelfristige Anlagestory sei intakt./rob/ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 16:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|12:21
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|29.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|18.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|18.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
