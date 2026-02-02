DAX 23.955 -0,3%ESt50 5.816 -0,3%MSCI World 4.597 -0,4%Top 10 Crypto 9,5365 -1,3%Nas 24.567 -0,4%Bitcoin 64.872 -0,4%Euro 1,1689 -0,2%Öl 119,0 +7,0%Gold 4.551 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 BASF BASF11 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Top News
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Visa Aktie

Kaufen
Verkaufen
Visa Aktien-Sparplan
288,70 EUR +24,40 EUR +9,23 %
STU
337,37 USD +28,07 USD +9,08 %
BTT
Marktkap. 504,35 Mrd. EUR

KGV 33,81 Div. Rendite 0,69%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0NC7B

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US92826C8394

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol V

Goldman Sachs Group Inc.

Visa Buy

12:56 Uhr
Visa Buy
Aktie in diesem Artikel
Visa Inc.
288,70 EUR 24,40 EUR 9,23%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Visa von 394 auf 420 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kreditkartenkonzern habe mehr als nur die übliche Umsatzüberraschung geliefert, schrieb Will Nance in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf die Quartalszahlen. Zu verdanken sei dies neben starken Transaktionsvolumina auch gut laufenden Zusatzgeschäften./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:35 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: varandah / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Visa Buy

Unternehmen:
Visa Inc.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 420,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 309,30		 Abst. Kursziel*:
35,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 337,37		 Abst. Kursziel aktuell:
24,49%
Analyst Name:
Will Nance 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 410,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Visa Inc.

15:41 Visa Buy UBS AG
12:56 Visa Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.04.26 Visa Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 Visa Buy UBS AG
21.01.26 Visa Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

RSS Feed
Visa Inc. zu myNews hinzufügen