Visa Aktie
Marktkap. 504,35 Mrd. EURKGV 33,81 Div. Rendite 0,69%
WKN A0NC7B
ISIN US92826C8394
Symbol V
Visa Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Visa von 394 auf 420 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kreditkartenkonzern habe mehr als nur die übliche Umsatzüberraschung geliefert, schrieb Will Nance in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf die Quartalszahlen. Zu verdanken sei dies neben starken Transaktionsvolumina auch gut laufenden Zusatzgeschäften./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Visa Inc.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
$ 420,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 309,30
|Abst. Kursziel*:
35,79%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 337,37
|Abst. Kursziel aktuell:
24,49%
|
Analyst Name:
Will Nance
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 410,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Visa Inc.
|15:41
|Visa Buy
|UBS AG
|12:56
|Visa Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Visa Buy
|UBS AG
|21.01.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|01.11.12
|Visa sell
|UBS AG
|12.09.12
|Visa sell
|UBS AG
|26.07.12
|Visa sell
|UBS AG
|09.07.12
|Visa sell
|UBS AG
|10.12.08
|Visa underperform
|Cowen and Company, LLC
|18.05.18
|Visa Neutral
|UBS AG
|15.04.16
|Visa Neutral
|Compass Point
|24.07.15
|Visa Hold
|Topeka Capital Markets
|24.07.15
|Visa Mkt Perform
|FBR Capital
|30.01.15
|Visa Mkt Perform
|FBR Capital