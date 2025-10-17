Volvo (B) Aktie
Marktkap. 45,77 Mrd. EURKGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 270 schwedischen Kronen belassen. Harry Martin bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf neue Details zu den US-Lastwagenzöllen. Diese entsprächen seinen Erwartungen. Der Experte zog daher das Fazit, dass ein "Worst-Case-Szenario" vermieden wurde./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Volvo (B) Market-Perform
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
270,00 SEK
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
247,40 SEK
|Abst. Kursziel*:
9,14%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
247,40 SEK
|Abst. Kursziel aktuell:
9,14%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
309,86 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volvo AB (B)
|16:36
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|14:36
|Volvo (B) Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|16:36
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|14:36
|Volvo (B) Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|14:36
|Volvo (B) Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|17.10.25
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|30.09.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|16:36
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Volvo (B) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.25
|Volvo (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.02.25
|Volvo (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.25
|Volvo (B) Neutral
|UBS AG