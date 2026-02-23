DAX 24.935 -0,2%ESt50 6.107 -0,1%MSCI World 4.514 -0,1%Top 10 Crypto 8,1840 -3,2%Nas 22.627 -1,1%Bitcoin 53.531 -2,2%Euro 1,1776 -0,1%Öl 71,95 +0,6%Gold 5.155 -1,4%
Volvo (B) Aktie

Marktkap. 66,64 Mrd. EUR

KGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN 855689

ISIN SE0000115446

Symbol VOLVF

Bernstein Research

Volvo AB (B) Market-Perform

14:01 Uhr
Volvo AB (B) Market-Perform
Volvo AB (B)
32,76 EUR -0,01 EUR -0,03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Volvo von 270 auf 290 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Harry Martin widmete sich in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse der Nutzfahrzeugbranche den Aussichten in Nordamerika. Er hob seine Schätzungen für das Marktwachstum und entsprechend auch seine Kursziele an. Die Aktien seien aber bereits mindestens adäquat gestiegen, so Martin. Daher ändere sich an den Einschätzungen grundsätzlich nichts. Paccar müsse man als Anleger haben, bei Daimler Truck seien sowohl die Erwartungen als auch die Bewertung zu hoch./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 23:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Market-Perform

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
290,00 SEK
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
350,10 SEK		 Abst. Kursziel*:
-17,17%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
347,86 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

14:01 Volvo (B) Market-Perform Bernstein Research
19.02.26 Volvo (B) Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 Volvo (B) Buy UBS AG
13.02.26 Volvo (B) Sector Perform RBC Capital Markets
12.02.26 Volvo (B) Buy UBS AG
mehr Analysen

