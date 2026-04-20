Volvo (B) Aktie
Marktkap. 61,01 Mrd. EURKGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 290 schwedischen Kronen belassen. Für die europäischen Lkw-Hersteller sehe er neutrale bis leicht negative Chance/Risiko-Profile mit Blick auf die anstehende Berichterstattung zum ersten Quartal, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Aktienkursentwicklung im Sektor sei seit Jahresbeginn stark, wobei die Bewertungen den Aufschwung im US-Konjunkturzyklus widerspiegelten. Die Aussichten auf über den Markterwartungen liegende Ergebnisse oder steigende Jahresziele seien aber mau./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Volvo (B) Market-Perform
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
290,00 SEK
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
320,10 SEK
|Abst. Kursziel*:
-9,40%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
347,14 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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