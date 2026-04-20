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Symbol VOLVF

Bernstein Research

Volvo AB (B) Market-Perform

15:06 Uhr
Volvo AB (B) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Volvo AB (B)
29,62 EUR 0,19 EUR 0,65%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 290 schwedischen Kronen belassen. Für die europäischen Lkw-Hersteller sehe er neutrale bis leicht negative Chance/Risiko-Profile mit Blick auf die anstehende Berichterstattung zum ersten Quartal, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Aktienkursentwicklung im Sektor sei seit Jahresbeginn stark, wobei die Bewertungen den Aufschwung im US-Konjunkturzyklus widerspiegelten. Die Aussichten auf über den Markterwartungen liegende Ergebnisse oder steigende Jahresziele seien aber mau./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:01 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Volvo (B) Market-Perform

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
290,00 SEK
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
320,10 SEK		 Abst. Kursziel*:
-9,40%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
347,14 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

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