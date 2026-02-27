Vonovia Aktie
Marktkap. 20,86 Mrd. EURDiv. Rendite 4,16%
WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Symbol VNNVF
Vonovia SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vonovia nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Overweight" belassen. Der Immobilienkonzern habe etwas durchwachsen abgeschnitten und die Ziele für 2026 und 2028 trotz des bis dahin angestrebten, niedrigeren Verschuldungsgrads bestätigt, was er begrüße, schrieb Neil Green am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vonovia SE
Zusammenfassung: Vonovia Overweight
|Unternehmen:
Vonovia SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
24,12 €
|Abst. Kursziel*:
49,25%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
22,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
61,87%
|
Analyst Name:
Neil Green
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vonovia SE
|13:06
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:51
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:46
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:56
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:06
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:51
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:46
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:56
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:06
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:51
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:46
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:56
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|03.04.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|06.11.24
|Vonovia Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.24
|Vonovia Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Vonovia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Vonovia Hold
|Jefferies & Company Inc.