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WKN A1ML7J

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ISIN DE000A1ML7J1

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Symbol VNNVF

JP Morgan Chase & Co.

Vonovia SE Overweight

08:56 Uhr
Vonovia SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
22,24 EUR -2,16 EUR -8,85%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vonovia nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Overweight" belassen. Der Immobilienkonzern habe etwas durchwachsen abgeschnitten und die Ziele für 2026 und 2028 trotz des bis dahin angestrebten, niedrigeren Verschuldungsgrads bestätigt, was er begrüße, schrieb Neil Green am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Overweight

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
24,12 €		 Abst. Kursziel*:
49,25%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
22,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
61,87%
Analyst Name:
Neil Green 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vonovia SE

13:06 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:51 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
11:46 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:56 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.03.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-News: Strong 2025 Performance and Confident Outlook
EQS Group EQS-NVR: Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Vonovia SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Vonovia SE: Rolf Buch, buy
EQS Group EQS-DD: Vonovia SE: Rolf Buch, buy
EQS Group EQS-DD: Vonovia SE: Rolf Buch, sell
EQS Group EQS-NVR: Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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