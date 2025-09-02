WACKER CHEMIE Aktie
Marktkap. 3,23 Mrd. EURKGV 14,44 Div. Rendite 3,57%
WKN WCH888
ISIN DE000WCH8881
Symbol WKCMF
WACKER CHEMIE Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 60 auf 58 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Tristan Lamotte kappte in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar seine operative Ergebnisschätzung (Ebitda) für das Jahr um 5 Prozent auf 588 Millionen Euro. Er begründete dies mit dem anhaltend mauen Umfeld./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: WACKER Chemie
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Hold
|Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
58,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
62,90 €
|Abst. Kursziel*:
-7,79%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
63,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,45%
|
Analyst Name:
Tristan Lamotte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
76,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
