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Bernstein Research

Zalando Market-Perform

16:16 Uhr
Zalando Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Zalando
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. William Woods geht in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie davon aus, dass Künstliche Intelligenz im europäischen Einzelhandel eher eine Evolution statt eine Revolution mit sich bringt. Entscheidend seien die Produktkategorien, schrieb er. Mehrmarkenhändler wie Zalando dürften dies im Bekleidungsmarkt deutlicher zu spüren bekommen, während Lebensmittelhändler und Einmarkenshops defensiver positioniert seien./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 15:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Market-Perform

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
23,20 €		 Abst. Kursziel*:
7,76%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
23,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,57%
Analyst Name:
William Woods 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,35 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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