DAX vorbörslich kaum verändert -- Asiens Börsen vorwiegend im Plus -- Bayer mit Rückschlag in Glyphosat-Rechtsstreit -- VW erwägt Kooperation mit QuantumScape -- Boeing, Telekom im Fokus

Bereits am Freitag startete der DAX einen Erholungsversuch. De Sorgen der Anleger haben wieder nachgelassen, schreibt ein Analyst der Commerzbank dazu laut der Deutsche Presse-Agentur. Inflations- und Zinsperspektiven in den USA belasteten die Märkte zuletzt.

Die europäischen Börsen treten am Montag vorbörslich auf der Stelle.

Der EuroSTOXX 50 zeigt sich vor dem Handelsstart am Montag kaum verändert zu seinem Schlusskurs vom Freitag.

Zwar stützen gute Vorgaben aus den USA, an den asiatischen Märkten ist allerdings kein klarer Trend zu erkennen. Neue Wirtschaftsdaten aus China legten nahe, dass die extrem hohe Aufwärtsdynamik des Aufschwungs zuletzt wieder etwas nachgelassen habe. Am Nachmittag steht in den USA außerdem der Empire State Manufacturing Index zur Veröffentlichung an.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken