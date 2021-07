DAX startet leichter -- Asiens Börsen schwach -- Fresenius mit leichtem Umsatzplus -- Amazon steigert Umsatz und Gewinn -- Siemens Healthineers erhöht Jahresprognose -- FCM, Pinterest, QIAGEN im Fokus

VINCI macht mehr Gewinn. Renault schreibt schwarze Zahlen. MTU engt Jahresprognose ein. Schneider Electric hebt Gewinnprognose an. UniCredit schneidet besser ab als erwartet. Air France-KLM mit Milliardenverlust. Holcim mit Gewinnsprung. BNP Paribas schlägt Erwartungen. FUCHS PETROLUB hebt Prognose für 2021 erneut an.

Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag zum Handelsstart nach. Der DAX verliert zur Eröffnung 0,94 Prozent auf 15.493,74 Punkte. Der TecDAX gibt in den ersten Handelsminuten um 1,2 Prozent auf 3.636,93 Zähler nach. Die Vorgaben fallen gemischt aus: Während es an den US-Börsen am Donnerstag aufwärts ging, geben die asiatischen Märkte zum Wochenausklang deutlich nach. Experten verweisen vor allem auf die Amazon-Zahlen als Stimmungskiller. Auch am deutschen Markt läuft die Bilnazsaison weiterhin auf Hochtouren.





Am Freitag zeigen sich die europäischen Börsen schwächer. Der EuroSTOXX 50 gibt kurz nach Handelsstart um 0,6 Prozent auf 4.094,10 Zähler nach. Zum Wochenausklang stehen neben zahlreichen Bilanzvorlagen auch ein paar Konjunkturdaten im Fokus. So werden in der Eurozone Daten zur Wirtschaftsentwicklung mehrere Länder erwartet und in den USA stehen Daten zur Preisentwicklung und zum Konsumklima an.





Die US-Börsen verzeichneten am Donnerstag Gewinne. Der Dow Jones startete etwas stärker in die Sitzung und legte anschließend weiter zu. Dabei erklimmt er zeitweise ein neues Hoch bei 35.171,52 Punkten. Aus dem Handel verabschiedete er sich letztlich 0,44 Prozent höher bei 35.084,14 Zählern. Der NASDAQ Composite bewegte sich ebenfalls auf grünem Terrain, nachdem er zum Handelsstart marginale im Plus bei notierte. Sein Schlussstand: 14.778,26 Stellen (+0,11 Prozent). Nachdem die US-Notenbank Fed am Vorabend erklärte, an ihrer extrem lockeren Geldpolitik festhalten zu wollen, zeigten sich auch die Anleger erfreut. Am Donnerstag war die erste Euphorie jedoch teilweise wieder verflogen. Dass sich die Wirtschaft noch nicht vollständig erholt hat, zeigen Konjunkturdaten, die heute veröffentlicht wurden. So legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal zwar deutlich um 6,5 Prozent zu, Volkswirte hatten aber bis zu 8,4 Prozent erwartet. Zwar wurden in der vergangenen Woche außerdem weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt als in der Woche davor, dennoch waren es mehr als erwartet.