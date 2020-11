Nach starken Ausverkäufen an den asiatischen Märkten, sehen sich Anleger in Deutschland zunächst ebenfalls mit fallenden Kursen konfrontiert. "Nach der jüngsten Rally setzen Gewinnmitnahmen ein, die sich von den asiatischen Börsen und den US-Index-Futures auf Europa ausdehnen", zitiert Dow Jones Newswires etwa einen Marktteilnehmer.

Der DAX verliert am Montag bereits vorbörslich an Boden. Der TecDAX notiert vor dem Handelsstart ebenfalls etwas tiefer.

Die europäischen Börsen zeigen sich zum Wochenstart vorbörslich etwas schwächer.

Der EuroSTOXX 50 bewegt sich vor dem Ertönen der Startglocke auf rotem Terrain.

An den europäischen Märkten macht sich aktuell eine sinkende Risikobereitschaft bemerkbar. "In Europa dürfte die Rotation in Value-Werte wie Autotitel und Banken erst einmal beendet werden", so ein Marktteilnehmer laut Dow Jones Newswires. Dennoch könne sich diese Tendenz im weiteren Handelsverlauf schnell wieder ändern.

