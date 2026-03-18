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Goldman Sachs Group Inc.

1&1 Buy

11:46 Uhr
1&1 Buy
Aktie in diesem Artikel
1&1 AG
24,20 EUR 2,35 EUR 10,76%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 26,20 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalsergebnisse und Ausblicke von United Inzternet und der Tochter 1&1 seien weitgehend beruhigend gewesen, schrieb Andrew Lee am Donnerstag. Er rechnet mit steigenden Marktschätzungen für den Barmittelzufluss./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 09:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1&1 AG

Zusammenfassung: 1&1 Buy

Unternehmen:
1&1 AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
26,20 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,90 €		 Abst. Kursziel*:
9,62%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,26%
Analyst Name:
Andrew Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu 1&1 AG

11:46 1&1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.03.26 1&1 Equal Weight Barclays Capital
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