1&1 Aktie
Marktkap. 3,99 Mrd. EURKGV 10,44 Div. Rendite 0,40%
WKN 554550
ISIN DE0005545503
Symbol OAODF
1&1 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 26,20 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalsergebnisse und Ausblicke von United Inzternet und der Tochter 1&1 seien weitgehend beruhigend gewesen, schrieb Andrew Lee am Donnerstag. Er rechnet mit steigenden Marktschätzungen für den Barmittelzufluss./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 09:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 1&1 AG
Zusammenfassung: 1&1 Buy
|Unternehmen:
1&1 AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
26,20 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,90 €
|Abst. Kursziel*:
9,62%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,26%
|
Analyst Name:
Andrew Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,53 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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