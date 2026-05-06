Jefferies & Company Inc.

adesso SE Hold

11:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adesso nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate des IT-Beraters seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Henrik Paganetty am Montag in seiner ersten Reaktion. Sehr positiv herausgeragt habe das operative Ergebnis (Ebitda), dass seine Schätzung um 36 Prozent übertroffen habe./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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