adesso Aktie
Marktkap. 376,1 Mio. EURKGV 31,30 Div. Rendite 0,88%
WKN A0Z23Q
ISIN DE000A0Z23Q5
Symbol ADSGF
adesso SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adesso nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate des IT-Beraters seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Henrik Paganetty am Montag in seiner ersten Reaktion. Sehr positiv herausgeragt habe das operative Ergebnis (Ebitda), dass seine Schätzung um 36 Prozent übertroffen habe./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adesso Hold
|Unternehmen:
adesso SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
56,80 €
|Abst. Kursziel*:
14,44%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
56,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,24%
|
Analyst Name:
Henrik Paganetty
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
124,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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