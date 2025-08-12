UBS AG

Adyen BV Parts Sociales Buy

12:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen und der Senkung der Unternehmensumsatzprognose zunächst auf "Buy" mit einem Kursziel von noch 1975 Euro belassen. Der niederländische Zahlungsdienstleister habe mit seinen Resultaten für das zweite Quartal etwas enttäuscht, schrieb Justin Forsythe in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die negativen Auswirkungen des von den USA ausgelösten Handelskonflikts seien von den Markterwartungen nicht vollständig erfasst worden./rob/la/mis

