Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

1.340,60 EUR -124,40 EUR -8,49 %
STU
1.255,05 CHF -133,27 CHF -9,60 %
BRX
Marktkap. 46,12 Mrd. EUR

KGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4

ISIN NL0012969182

Symbol ADYYF

UBS AG

Adyen BV Parts Sociales Buy

12:01 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
1.340,60 EUR -124,40 EUR -8,49%
Charts| News| Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen und der Senkung der Unternehmensumsatzprognose zunächst auf "Buy" mit einem Kursziel von noch 1975 Euro belassen. Der niederländische Zahlungsdienstleister habe mit seinen Resultaten für das zweite Quartal etwas enttäuscht, schrieb Justin Forsythe in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die negativen Auswirkungen des von den USA ausgelösten Handelskonflikts seien von den Markterwartungen nicht vollständig erfasst worden./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
1.975,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.457,80 €		 Abst. Kursziel*:
35,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.340,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,32%
Analyst Name:
Justin Forsythe 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.069,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

15:16 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:01 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
09:51 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.25 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
