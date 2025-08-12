Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 46,12 Mrd. EURKGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen und der Senkung der Unternehmensumsatzprognose zunächst auf "Buy" mit einem Kursziel von noch 1975 Euro belassen. Der niederländische Zahlungsdienstleister habe mit seinen Resultaten für das zweite Quartal etwas enttäuscht, schrieb Justin Forsythe in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die negativen Auswirkungen des von den USA ausgelösten Handelskonflikts seien von den Markterwartungen nicht vollständig erfasst worden./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
1.975,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.457,80 €
|Abst. Kursziel*:
35,48%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.340,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
47,32%
|
Analyst Name:
Justin Forsythe
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.069,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|15:16
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|09:51
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|15:16
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|09:51
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|15:16
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|09:51
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|10.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|14.07.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|11.02.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.24
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Jefferies & Company Inc.