AIR France-KLM Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen mit einem Kursziel von 11,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Alex Irving schrieb am Donnerstag, die Fluggesellschaftsgruppe habe gewinnseitig die Erwartungen übertroffen. Auch 2026 bewege sie sich in die richtige Richtung./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:12 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
11,50 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
12,87 €
|Abst. Kursziel*:
-10,64%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
13,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,81%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
