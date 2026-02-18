DAX 25.167 -0,4%ESt50 6.077 -0,4%MSCI World 4.541 +0,0%Top 10 Crypto 8,6430 -1,7%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.696 +0,5%Euro 1,1804 +0,2%Öl 71,44 +1,6%Gold 5.016 +0,8%
AIR France-KLM Aktie

Marktkap. 3,16 Mrd. EUR

KGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
Bernstein Research

AIR France-KLM Market-Perform

09:26 Uhr
AIR France-KLM Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
AIR France-KLM
13,04 EUR 1,42 EUR 12,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen mit einem Kursziel von 11,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Alex Irving schrieb am Donnerstag, die Fluggesellschaftsgruppe habe gewinnseitig die Erwartungen übertroffen. Auch 2026 bewege sie sich in die richtige Richtung./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:12 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
11,50 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
12,87 €		 Abst. Kursziel*:
-10,64%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
13,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,81%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

09:56 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
20.01.26 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
20.01.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
14.01.26 AIR France-KLM Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu AIR France-KLM

dpa-afx Höhere Ticketpreise Air France-KLM-Aktie zweistellig im Plus: Überraschender Gewinnanstieg - Fokus auf teurere Tickets Air France-KLM-Aktie zweistellig im Plus: Überraschender Gewinnanstieg - Fokus auf teurere Tickets
finanzen.net Ausblick: AIR France-KLM legt Quartalsergebnis vor
finanzen.net Erste Schätzungen: AIR France-KLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
finanzen.net So schätzen Analysten die AIR France-KLM-Aktie ein
dpa-afx Fraport-Aktie: Hunderte Statisten testen Ablauf im neuen Terminal
dpa-afx Fraport-Aktie unbeeindruckt: Frankfurts neues Passagier-Terminal in Kürze
dpa-afx Aktien von Air France-KLM, Lufthansa & Co.: Airlines unter Verkaufsdruck - IAG trotzdem positiv
dpa-afx Fraport-Aktie schwächelt: Frankfurter Flughafen muss massive Streichungen bei Flügen vornehmen
dpa-afx Air-France-KLM-Aktie in Rot: Ungeplante Landung in München wegen Schmorgeruchs
Financial Times Air France-KLM says US travel ‘improving’
Financial Times Air France-KLM warns EU climate rules would halve Asia flights
Zacks Why Fast-paced Mover Air France-KLM (AFLYY) Is a Great Choice for Value Investors
Zacks What Makes Air France-KLM (AFLYY) a New Buy Stock
Zacks Air France-KLM (AFLYY) Could Find a Support Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
Business Times Air France-KLM halts Dubai, Riyadh flights on geopolitical risks
Business Times Lufthansa enters race for TAP stake against Air France-KLM
Financial Times Air France-KLM profits fall despite Canadian booking boost
