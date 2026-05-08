NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 54,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Halbleiter-Industrie-Zulieferers zeigten positive Entwicklungen in den Absatzmärkten Optik und Energie, schrieb Craig McDowell am Freitagabend. Insgesamt betrachte er die Rückmeldungen der Kunden als äußerst positiv für das gesamte Aixtron-Portfolio./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 18:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AIXTRON Overweight
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
54,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
49,82 €
|Abst. Kursziel*:
9,39%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
49,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,15%
|
Analyst Name:
Craig A McDowell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,79 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
|09:11
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.05.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|04.05.26
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
