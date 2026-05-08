AIXTRON Aktie

Marktkap. 5,64 Mrd. EUR

KGV 22,90 Div. Rendite 0,87%
Symbol AIXXF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 54,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Halbleiter-Industrie-Zulieferers zeigten positive Entwicklungen in den Absatzmärkten Optik und Energie, schrieb Craig McDowell am Freitagabend. Insgesamt betrachte er die Rückmeldungen der Kunden als äußerst positiv für das gesamte Aixtron-Portfolio./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 18:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON Overweight

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
54,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
49,82 €		 Abst. Kursziel*:
9,39%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
49,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,15%
Analyst Name:
Craig A McDowell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,79 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

09:11 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
06.05.26 AIXTRON Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.05.26 AIXTRON Halten DZ BANK
04.05.26 AIXTRON Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu AIXTRON SE

