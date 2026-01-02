Alstom Aktie
Marktkap. 11,87 Mrd. EURKGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK
ISIN FR0010220475
Symbol AOMFF
Alstom Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33,40 Euro belassen. Die starken Aufträge aus dem dritten Geschäftsquartal seien ein gutes Zeichen für das mittelfristige Wachstum des Zugherstellers, schrieb Akash Gupta am Montag. Er hob seine Schätzungen für das Wachstum aus eigener Kraft im Geschäftsjahr 2027/28 an./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 10:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 10:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alstom Overweight
|Unternehmen:
Alstom S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
33,40 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
26,02 €
|Abst. Kursziel*:
28,36%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
26,41 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,47%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,48 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
