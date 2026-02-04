Alstom Aktie
Marktkap. 12,86 Mrd. EURKGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK
ISIN FR0010220475
Symbol AOMFF
Alstom Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34,30 Euro belassen. Die Aktie des Bahntechnikunternehmens befindet sich zudem auf der "Analyst Focus List". Analyst Akash Gupta verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf ein Treffen mit dem Finanzchef Bernard Delpit. Unter anderem seien die kurzfristigen Wachstums-, Margen- und Cashflow-Ziele bestätigt worden. Er sehe sich in seiner Anlageeinschätzung bestätigt und erwarte eine langfristige Wertsteigerung./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 20:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 20:32 / GMT
Zusammenfassung: Alstom Overweight
|Unternehmen:
Alstom S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
34,30 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
28,35 €
|Abst. Kursziel*:
20,99%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
27,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,63%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alstom S.A.
|08:01
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|21.01.26
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|21.01.26
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.12.25
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|30.05.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|14.01.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|09.10.25
|Alstom Neutral
|UBS AG