DAX 24.603 -0,7%ESt50 5.970 -0,4%MSCI World 4.502 -0,1%Top 10 Crypto 9,2735 -5,1%Nas 22.905 -1,5%Bitcoin 60.353 -2,7%Euro 1,1797 -0,1%Öl 68,29 -1,0%Gold 4.928 -0,7%
JP Morgan Chase & Co.

Alstom Overweight

08:01 Uhr
Alstom Overweight
Aktie in diesem Artikel
Alstom S.A.
27,97 EUR 0,03 EUR 0,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34,30 Euro belassen. Die Aktie des Bahntechnikunternehmens befindet sich zudem auf der "Analyst Focus List". Analyst Akash Gupta verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf ein Treffen mit dem Finanzchef Bernard Delpit. Unter anderem seien die kurzfristigen Wachstums-, Margen- und Cashflow-Ziele bestätigt worden. Er sehe sich in seiner Anlageeinschätzung bestätigt und erwarte eine langfristige Wertsteigerung./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 20:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 20:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alstom Overweight

Unternehmen:
Alstom S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
34,30 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
28,35 €		 Abst. Kursziel*:
20,99%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
27,97 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,63%
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

