Alstom Aktie
Marktkap. 13,77 Mrd. EURKGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK
ISIN FR0010220475
Symbol AOMFF
Alstom Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom mit einem Kursziel von 34,30 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta äußerte sich am Freitag verwundert über den Marktwertverlust von bisher etwa 850 Millionen Euro - ausgelöst durch Medienberichte über die Verzögerung eines Auftrags über 380 Millionen Euro. Er habe die Meldung, die er zuerst Dienstagnacht gesehen habe, nach Rücksprache mit dem Management der Franzosen eher für vernachlässigbar gehalten. Er sieht folglich nun eine gute Kaufchance./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alstom Overweight
|Unternehmen:
Alstom S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
34,30 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
28,27 €
|Abst. Kursziel*:
21,33%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
28,33 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,07%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
