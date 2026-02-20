DAX 25.268 -0,1%ESt50 6.131 -0,5%MSCI World 4.571 +0,1%Top 10 Crypto 8,5490 -0,6%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 56.128 -1,8%Euro 1,1797 +0,0%Öl 73,00 +3,0%Gold 5.220 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F freenet A0Z2ZZ BASF BASF11 Allianz 840400 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Microsoft 870747 Infineon 623100 Netflix 552484
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street im Minus erwartet -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus
Top News
NVIDIA und AMD im Fokus: Warum David Tepper jetzt auf andere KI-Aktien setzt NVIDIA und AMD im Fokus: Warum David Tepper jetzt auf andere KI-Aktien setzt
Tesla-Aktie vor Bewährungsprobe: Wieso Robotaxis zum Problem werden könnten Tesla-Aktie vor Bewährungsprobe: Wieso Robotaxis zum Problem werden könnten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Alstom Aktie

Kaufen
Verkaufen
Alstom Aktien-Sparplan
28,33 EUR +0,20 EUR +0,71 %
STU
25,70 CHF -0,14 CHF -0,52 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 13,77 Mrd. EUR

KGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0F7BK

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0010220475

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AOMFF

JP Morgan Chase & Co.

Alstom Overweight

14:11 Uhr
Alstom Overweight
Aktie in diesem Artikel
Alstom S.A.
28,33 EUR 0,20 EUR 0,71%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom mit einem Kursziel von 34,30 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta äußerte sich am Freitag verwundert über den Marktwertverlust von bisher etwa 850 Millionen Euro - ausgelöst durch Medienberichte über die Verzögerung eines Auftrags über 380 Millionen Euro. Er habe die Meldung, die er zuerst Dienstagnacht gesehen habe, nach Rücksprache mit dem Management der Franzosen eher für vernachlässigbar gehalten. Er sieht folglich nun eine gute Kaufchance./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alstom Overweight

Unternehmen:
Alstom S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
34,30 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
28,27 €		 Abst. Kursziel*:
21,33%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
28,33 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,07%
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alstom S.A.

14:11 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Alstom Neutral UBS AG
21.01.26 Alstom Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Alstom S.A.

finanzen.net CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Alstom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alstom von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alstom von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alstom von vor 10 Jahren abgeworfen
dpa-afx Neue Züge ab Mai für Pendler zwischen Baden und Elsass
finanzen.net Experten sehen bei Alstom-Aktie Potenzial
finanzen.net CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alstom von vor 5 Jahren bedeutet
dpa-afx Alstom-Aktie stürzt nach Analysten-Abstufung ab - ABB -Titel steigen
Zacks Are Transportation Stocks Lagging Alstom (ALSMY) This Year?
Zacks Is Alstom (ALSMY) Stock Outpacing Its Transportation Peers This Year?
Zacks Are Transportation Stocks Lagging Alstom (ALSMY) This Year?
GlobeNewswire Alstom S.A: 10 July 2025 Combined Shareholders’ Meeting - Availability of the preparatory documents
GlobeNewswire Alstom S.A: 2024/25 Universal Registration Document available
GlobeNewswire Alstom S.A: Disclosure of the total number of voting rights and shares forming the share capital as at 21 May 2025
GlobeNewswire Alsttom S.A: Board of Directors release
Financial Times Put double-decker trains in the Channel Tunnel, says France’s Alstom
RSS Feed
Alstom S.A. zu myNews hinzufügen