Alstom Aktie
Marktkap. 7,96 Mrd. EURKGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK
ISIN FR0010220475
Symbol AOMFF
Alstom Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Alstom nach vollständigen Zahlen zum Geschäftshalbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Der Hersteller von Schienenfahrzeugen und -systemen habe erfreuliche Details zur Geschäftsentwicklung bekannt gegeben, schrieb Akash Gupta am Mittwoch./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alstom Overweight
|Unternehmen:
Alstom S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
16,25 €
|Abst. Kursziel*:
72,36%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
17,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
62,27%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|JP Morgan Chase & Co.
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