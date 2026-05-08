JP Morgan Chase & Co.

Alstom Overweight

15:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Alstom nach vollständigen Zahlen zum Geschäftshalbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Der Hersteller von Schienenfahrzeugen und -systemen habe erfreuliche Details zur Geschäftsentwicklung bekannt gegeben, schrieb Akash Gupta am Mittwoch./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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