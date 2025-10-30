DAX 24.119 +0,0%ESt50 5.699 -0,1%MSCI World 4.383 +0,0%Top 10 Crypto 15,18 +1,2%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 94.742 +1,3%Euro 1,1561 -0,1%Öl 64,90 +0,3%Gold 4.017 -0,5%
Amazon Aktie

215,65 EUR +1,15 EUR +0,54 %
STU
252,20 USD +29,43 USD +13,21 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 2,12 Bio. EUR

KGV 39,70 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866

ISIN US0231351067

Symbol AMZN

Jefferies & Company Inc.

Amazon Buy

08:01 Uhr
Amazon
215,65 EUR 1,15 EUR 0,54%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Amazon von 265 auf 275 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das AWS-Geschäft der Webservices habe im dritten Quartal zwar gegenüber dem zweiten unerwartet stark Fahrt aufgenommen, schrieb Brent Thill am Freitag. Der Auftragsbestand sei allerdings schwächer gewachsen. Letzteres sei als Frühindikator besonders bedeutend. Thill erinnerte daran, dass der Backlog für die Google-Cloud um 49 Milliarden Dollar gestiegen sei, im Vergleich mit 5 Milliarden bei AWS. Das Amazon-Management habe allerdings einen starken Start ins vierte Quartal signalisiert./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Buy

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 222,77		 Abst. Kursziel*:
23,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 252,20		 Abst. Kursziel aktuell:
9,04%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 259,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Amazon

08:01 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.25 Amazon Buy UBS AG
22.10.25 Amazon Buy UBS AG
20.10.25 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.25 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
Nachrichten zu Amazon

finanzen.net Der Preis des Erfolgs Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr? Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr?
TraderFox Amazon hebt wieder ab! Wie das Comeback von AWS die Cloud neu entfacht und den Konzern beflügelt!
TraderFox Amazon vor neuem Allzeithoch: Trainium wird zum Milliardengeschäft – AWS wächst mit über 20 % so stark wie seit Jahren nicht
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Amazon auf 275 Dollar - 'Buy'
finanzen.net Amazon-Aktie springt hoch: Gewinn des Online-Versandriesen zieht kräftig an
dpa-afx ROUNDUP: Amazon übertrifft Erwartungen deutlich - Aktie legt kräftig zu
finanzen.net Verluste in New York: Dow Jones schlussendlich schwächer
dpa-afx Amazon übertrifft Erwartungen deutlich - Aktie legt nachbörslich kräftig zu
Business Times Asia: Markets mostly up on heels of Apple, Amazon earnings
Benzinga Amazon, Netflix, Apple, Reddit And Coinbase: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
Benzinga Amazon Q3 FY2025 Earnings Call Transcript
Business Times Amazon reports cloud unit grew at fastest rate since 2022
Zacks Amazon (AMZN) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Deutsche Welle Amazon to cut 14,000 corporate jobs amid AI investment
