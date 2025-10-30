Amazon Aktie
Marktkap. 2,12 Bio. EURKGV 39,70 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866
ISIN US0231351067
Symbol AMZN
Amazon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Amazon von 265 auf 275 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das AWS-Geschäft der Webservices habe im dritten Quartal zwar gegenüber dem zweiten unerwartet stark Fahrt aufgenommen, schrieb Brent Thill am Freitag. Der Auftragsbestand sei allerdings schwächer gewachsen. Letzteres sei als Frühindikator besonders bedeutend. Thill erinnerte daran, dass der Backlog für die Google-Cloud um 49 Milliarden Dollar gestiegen sei, im Vergleich mit 5 Milliarden bei AWS. Das Amazon-Management habe allerdings einen starken Start ins vierte Quartal signalisiert./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Amazon Buy
|Unternehmen:
Amazon
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 275,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 222,77
|Abst. Kursziel*:
23,45%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 252,20
|Abst. Kursziel aktuell:
9,04%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 259,14
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Amazon
|08:01
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.04.17
|Amazon Sell
|Standpoint Research
|23.03.17
|Amazon Sell
|UBS AG
|14.08.15
|Amazon Sell
|Pivotal Research Group
|04.02.09
|Amazon sell
|Stanford Financial Group, Inc.
|26.11.08
|Amazon sell
|Stanford Financial Group, Inc.
|26.09.18
|Amazon Hold
|Morningstar
|30.07.18
|Amazon neutral
|JMP Securities LLC
|13.06.18
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.05.18
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.02.18
|Amazon Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.