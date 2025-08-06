Apple Aktie
Marktkap. 2,58 Bio. EURKGV 37,44 Div. Rendite 0,43%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Nach zusätzlichen Investitionsvorhaben in den USA seien dem iPhone-Hersteller wohl in Sachen Zölle Zugeständnisse gemacht worden, doch Wachstum bleibe ein zentrales Thema für Apple, schrieb David Vogt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 23:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: turtix / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Apple Neutral
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 220,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 213,25
|Abst. Kursziel*:
3,17%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 218,80
|Abst. Kursziel aktuell:
0,55%
|
Analyst Name:
David Vogt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 229,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Apple Inc.
|12:21
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|01.08.25
|Apple Halten
|DZ BANK
|01.08.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|12:21
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|01.08.25
|Apple Halten
|DZ BANK
|01.08.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|01.08.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.05.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|21.01.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|01.08.25
|Apple Halten
|DZ BANK
|01.08.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Apple Neutral
|UBS AG