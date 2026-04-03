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ArcelorMittal Buy

09:26 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal vor den am 30. April erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Cole Hathorn rechnet laut seinem Ausblick vom Dienstag mit einem recht mauen ersten Jahresviertel des Stahlkonzerns. Der EU-Stahlprotektionismus werde sich jedoch positiv auf das zweite Halbjahr auswirken, erwartet er./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 12:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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