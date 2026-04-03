DAX 24.052 +4,9%ESt50 5.899 +4,7%MSCI World 4.378 +1,2%Top 10 Crypto 9,3310 +3,2%Nas 22.018 +0,1%Bitcoin 61.301 -0,5%Euro 1,1700 +0,9%Öl 94,78 -8,4%Gold 4.821 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 SAP 716460 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Plug Power A1JA81 DroneShield A2DMAA Microsoft 870747 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Deeskalation im Nahost-Konflikt: USA und Iran beschließen Waffenruhe -- DAX springt an -- Asiens Börsen legen deutlich zu -- Ölpreise fallen massiv -- Bitcoin, Ölaktien, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Waffenruhe zwischen USA und Iran: Ölpreise brechen ein - Aktien von Lufthansa & TUI im Höhenflug Waffenruhe zwischen USA und Iran: Ölpreise brechen ein - Aktien von Lufthansa & TUI im Höhenflug
GESCO: Jetzt werden die Karten neu gemischt GESCO: Jetzt werden die Karten neu gemischt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ArcelorMittal Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
50,26 EUR +3,89 EUR +8,39 %
STU
46,30 CHF +4,19 CHF +9,94 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 34,75 Mrd. EUR

KGV 10,68 Div. Rendite 1,32%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2DRTZ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN LU1598757687

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AMSYF

Jefferies & Company Inc.

ArcelorMittal Buy

09:26 Uhr
ArcelorMittal Buy
Aktie in diesem Artikel
ArcelorMittal
50,26 EUR 3,89 EUR 8,39%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal vor den am 30. April erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Cole Hathorn rechnet laut seinem Ausblick vom Dienstag mit einem recht mauen ersten Jahresviertel des Stahlkonzerns. Der EU-Stahlprotektionismus werde sich jedoch positiv auf das zweite Halbjahr auswirken, erwartet er./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 12:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
51,08 €		 Abst. Kursziel*:
21,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
50,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,36%
Analyst Name:
Cole Hathorn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ArcelorMittal

09:26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
31.03.26 ArcelorMittal Neutral UBS AG
09.03.26 ArcelorMittal Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.02.26 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
11.02.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu ArcelorMittal

finanzen.net CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Die Expertenmeinungen zur ArcelorMittal-Aktie im März 2026
finanzen.net CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor einem Jahr eingebracht
dpa-afx Salzgitter-Aktie fällt deutlich: Konjunktursorgen belasten Stahlbranche
finanzen.net CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 10 Jahren eingefahren
dpa-afx Banken und Rohstoffwerte erholt: Aktien von Deutsche Bank, ArcelorMittal & Co. legen zu
BNP Paribas DAX, Öl, Siemens, MTU, Arcelor, Infineon, Gold - Charttechnik mit Harald Weygand
GlobeNewswire His Excellency Joseph Boakai, President of Liberia, and ArcelorMittal Executive Chairman Mr. Lakshmi Mittal attend inauguration of new concentrator
GlobeNewswire Designated person notification
GlobeNewswire ArcelorMittal announces results of its General Meeting
GlobeNewswire ArcelorMittal S.A.: ArcelorMittal reports first quarter 2025
GlobeNewswire ArcelorMittal announces the publication of its first quarter 2025 sell-side analyst consensus figures
GlobeNewswire ArcelorMittal publishes its 2024 Sustainability Report
GlobeNewswire New ‘Steel Works’ series showcases the role of R&D in driving innovation at ArcelorMittal
GlobeNewswire ArcelorMittal announces the commencement of a new share buyback program over the period 2025-2030
RSS Feed
ArcelorMittal zu myNews hinzufügen