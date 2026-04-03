ArcelorMittal Aktie
Marktkap. 34,75 Mrd. EURKGV 10,68 Div. Rendite 1,32%
WKN A2DRTZ
ISIN LU1598757687
Symbol AMSYF
ArcelorMittal Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal vor den am 30. April erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Cole Hathorn rechnet laut seinem Ausblick vom Dienstag mit einem recht mauen ersten Jahresviertel des Stahlkonzerns. Der EU-Stahlprotektionismus werde sich jedoch positiv auf das zweite Halbjahr auswirken, erwartet er./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 12:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
|Unternehmen:
ArcelorMittal
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
62,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
51,08 €
|Abst. Kursziel*:
21,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
50,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,36%
|
Analyst Name:
Cole Hathorn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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