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ISIN LU1598757687

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Symbol AMSYF

JP Morgan Chase & Co.

ArcelorMittal Underweight

09:31 Uhr
ArcelorMittal Underweight
Aktie in diesem Artikel
ArcelorMittal
48,93 EUR 0,61 EUR 1,26%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 44 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Zahlenwerk des Stahlkonzerns habe insgesamt den Erwartungen entsprochen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das anhaltend negative Anlagevotum reflektiere seine Besorgnis hinsichtlich eines Nachfragerückgangs und einer strafferen Geldpolitik (insbesondere in Europa) als Folge des Nahost-Konflikts./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 19:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 19:08 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ArcelorMittal Underweight

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
49,12 €		 Abst. Kursziel*:
-8,39%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
48,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,03%
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ArcelorMittal

09:31 ArcelorMittal Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
27.04.26 ArcelorMittal Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.04.26 ArcelorMittal Neutral UBS AG
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