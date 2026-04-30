ArcelorMittal Aktie
Marktkap. 37,27 Mrd. EURKGV 10,68 Div. Rendite 1,31%
WKN A2DRTZ
ISIN LU1598757687
Symbol AMSYF
ArcelorMittal Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 44 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Zahlenwerk des Stahlkonzerns habe insgesamt den Erwartungen entsprochen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das anhaltend negative Anlagevotum reflektiere seine Besorgnis hinsichtlich eines Nachfragerückgangs und einer strafferen Geldpolitik (insbesondere in Europa) als Folge des Nahost-Konflikts./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 19:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 19:08 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ArcelorMittal Underweight
|Unternehmen:
ArcelorMittal
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
49,12 €
|Abst. Kursziel*:
-8,39%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
48,93 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,03%
|
Analyst Name:
Dominic O'Kane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ArcelorMittal
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