ASML NV Aktie

Goldman Sachs Group Inc.

ASML NV Buy

08:26 Uhr
ASML NV Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ASML von 1270 auf 1450 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Alexander Duval hob seine Schätzungen für den Chipausrüster am Donnerstag in seinem Resümee des Quartalsberichts an. Die Bedeutung der Extrem-Ultraviolett-Lithografiesystemen (EUV) von ASML nehme für die Branche weiter zu./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 03:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Buy

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
1.450,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.210,40 €		 Abst. Kursziel*:
19,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.209,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,87%
Analyst Name:
Alexander Duval 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.370,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

08:16 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
28.01.26 ASML NV Halten DZ BANK
28.01.26 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.01.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu ASML NV

finanzen.net Podcast Hot Stocks heute: ASML jubelt - LVMH warnt - US-Dollar-Schwäche bringt Probleme Hot Stocks heute: ASML jubelt - LVMH warnt - US-Dollar-Schwäche bringt Probleme
finanzen.net ASML NV veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
dpa-afx ASML-Aktie dreht ins Minus: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt - Infineon ebenfalls stark
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Minus
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 3: ASML ins Minus gedreht - Analystenkonferenz belastet
dpa-afx ROUNDUP 3: Chipausrüster ASML erzielt Rekordwerte im Quartal - Aktienrückkauf
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: ASML ins Minus gedreht - Analystenkonferenz belastet
dpa-afx ROUNDUP 2: Chipausrüster ASML erzielt Rekordwerte im Quartal - Aktienrückkauf
Benzinga ASML Q4 Results Reveal &#39;Insane&#39; $46B Backlog
Benzinga Texas Instruments, ASML Lift Chip Stocks Higher
MarketWatch ASML bookings blow past estimates as SK Hynix plans capital-expenditure boost
Business Times ASML reports big orders beat as AI drives chipmaker demand, to lay off 1,700
Financial Times ASML forecasts bumper sales as AI boom drives chip demand
Benzinga Insights into ASML Holding&#39;s Upcoming Earnings
Zacks ASML to Leverage Product Mix Shift to Drive Margins: What's Ahead?
Zacks ASML Holding Before Q4 Earnings: How Should Investors Play the Stock?
