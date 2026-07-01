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ISIN NL0010273215

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Symbol ASMLF

Goldman Sachs Group Inc.

ASML NV Buy

11:41 Uhr
ASML NV Buy
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ASML von 1770 auf 2000 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval misst den Papieren des Spezialisten für Lithografiesysteme nun einen höheren Bewertungsmultiplikator zu, wie er am Mittwoch schrieb. Er trägt damit stärkeren Wachstumsaussichten Rechnung. Obendrein hob der Experte seine Schätzungen an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 19:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Buy

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
2.000,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.590,40 €		 Abst. Kursziel*:
25,75%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.596,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,28%
Analyst Name:
Alexander Duval 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.838,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

11:41 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.07.26 ASML NV Buy UBS AG
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