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WKN A1J4U4

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ISIN NL0010273215

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Symbol ASMLF

JP Morgan Chase & Co.

ASML NV Overweight

08:06 Uhr
ASML NV Overweight
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ASML NV
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1515 Euro auf "Overweight" belassen. Im Fokus stünden Kommentare des Anlagenbauers für die Halbleiterbranche hinsichtlich der Signale seiner Kunden, schrieb Sandeep Deshpande am Montag in einem Ausblick auf den Quartalsbericht am kommenden Mittwoch. Echte Auftragszahlen werde ASML nämlich nicht mehr liefern. Deshpande geht aber davon aus, dass sich die Niederländer sehr optimistisch äußern werden./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Overweight

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
1.515,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.242,80 €		 Abst. Kursziel*:
21,90%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.247,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,43%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.490,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

08:06 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.04.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
07.04.26 ASML NV Buy UBS AG
07.04.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.04.26 ASML NV Overweight Barclays Capital
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