Assicurazioni Generali Aktie
Marktkap. 50,17 Mrd. EURKGV 11,27 Div. Rendite 5,24%
WKN 850312
ISIN IT0000062072
Symbol ARZGF
Assicurazioni Generali Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Overweight" belassen. Die Beförderung von Giulio Terzariol vom Leiter des Versicherungsgeschäfts zum stellvertretenden Konzernchef sei positiv, schrieb Farooq Hanif am Mittwoch./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 10:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 10:51 / GMT
Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Overweight
|Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
33,92 €
|Abst. Kursziel*:
14,98%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
33,57 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,18%
|
Analyst Name:
Farooq Hanif
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
