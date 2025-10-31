DAX 24.375 +1,2%ESt50 5.794 +1,2%MSCI World 4.411 +0,1%Top 10 Crypto 14,32 +5,1%Nas 23.468 -0,3%Bitcoin 90.848 +2,3%Euro 1,1577 -0,1%Öl 64,50 -1,0%Gold 4.139 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht kräftig an -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Die Karten werden neu gemischt: Wie der Wandel in Europa die Unternehmensanleihemärkte verändert Die Karten werden neu gemischt: Wie der Wandel in Europa die Unternehmensanleihemärkte verändert
Tesla-Aktie vor Superzyklus? Was die Aktie des E-Autopioniers 2026 antreiben könnte Tesla-Aktie vor Superzyklus? Was die Aktie des E-Autopioniers 2026 antreiben könnte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Assicurazioni Generali Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
33,57 EUR +0,09 EUR +0,27 %
STU
33,92 EUR +0,43 EUR +1,28 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 50,17 Mrd. EUR

KGV 11,27 Div. Rendite 5,24%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850312

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0000062072

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ARZGF

JP Morgan Chase & Co.

Assicurazioni Generali Overweight

13:21 Uhr
Assicurazioni Generali Overweight
Aktie in diesem Artikel
Assicurazioni Generali S.p.A.
33,57 EUR 0,09 EUR 0,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Overweight" belassen. Die Beförderung von Giulio Terzariol vom Leiter des Versicherungsgeschäfts zum stellvertretenden Konzernchef sei positiv, schrieb Farooq Hanif am Mittwoch./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 10:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 10:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Overweight

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
33,92 €		 Abst. Kursziel*:
14,98%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
33,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,18%
Analyst Name:
Farooq Hanif 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.

13:21 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.25 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.25 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
08.10.25 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.

finanzen.net Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur Assicurazioni Generali-Aktie
finanzen.net Assicurazioni Generali-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
dpa-afx ROUNDUP/Unwetter in Italien: Deutsche Urlauberin vermisst
dpa-afx Unwetter in Italien: Viele Straßen überschwemmt
dpa-afx Aktien im Blick - Ratingagenturen sehen Renditen sinken: Munich Re rechnet trotz Preiskampf mit Geschäftschancen
TraderFox Stocks in Action: Diese 5 Aktien und diese Trends sollten Trader auf der Watchlist haben!
TraderFox Die Top 5 europäischen Dividendenstars der letzten fünf Jahre
finanzen.net August 2025: So schätzen Experten die Assicurazioni Generali-Aktie ein
EN, Generali 12.11.2025 - 11:17
EN, Generali 10.11.2025 - 06:20
EN, Generali 06.11.2025 - 06:41
EN, Generali 04.11.2025 - 05:32
EN, Generali 28.10.2025 - 05:52
EN, Generali 27.10.2025 - 05:30
EN, Generali 20.10.2025 - 05:25
EN, Generali 16.10.2025 - 04:45
RSS Feed
Assicurazioni Generali S.p.A. zu myNews hinzufügen