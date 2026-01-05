AstraZeneca Aktie
Marktkap. 243,35 Mrd. EURKGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZNCF
AstraZeneca Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Der Pharmakonzern dürfte ein solides Quartal hinter sich haben, schrieb Richard Vosser in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Zahlen. Seine Gewinnprognose (Core EPS) für das Schlussviertel 2025 liege 1 Prozent über der Konsensschätzung./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 22:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
160,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
135,02 £
|Abst. Kursziel*:
18,50%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
148,72 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
