157,10 EUR +2,00 EUR +1,29 %
STU
145,36 CHF -2,53 CHF -1,71 %
BRX
Marktkap. 243,35 Mrd. EUR

KGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455

ISIN GB0009895292

Symbol AZNCF

JP Morgan Chase & Co.

13:31 Uhr
AstraZeneca PLC
157,10 EUR 2,00 EUR 1,29%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Der Pharmakonzern dürfte ein solides Quartal hinter sich haben, schrieb Richard Vosser in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Zahlen. Seine Gewinnprognose (Core EPS) für das Schlussviertel 2025 liege 1 Prozent über der Konsensschätzung./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 22:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
160,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
135,02 £		 Abst. Kursziel*:
18,50%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
148,72 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

13:31 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
08.12.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.12.25 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
01.12.25 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
Nachrichten zu AstraZeneca PLC

finanzen.net Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels mit Gewinnen
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt
finanzen.net Optimismus in London: Anleger lassen FTSE 100 schlussendlich steigen
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Handelsende freundlich
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Nachmittag mit Einbußen
finanzen.net FTSE 100 aktuell: Börsianer lassen FTSE 100 steigen
finanzen.net Börse London: FTSE 100 am Montagmittag auf grünem Terrain
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von AstraZeneca
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Berkshire Hathaway, AstraZeneca, Intel, Kingsway Financial and BK Technologies
Zacks Top Stock Reports for Berkshire Hathaway, AstraZeneca & Intel
Zacks Here's Why Astrazeneca (AZN) is a Strong Value Stock
Benzinga FDA Flags Deadly Risks, AstraZeneca Pulls Andexxa From US Market
Globes Compugen restructures AstraZeneca deal to boost cash coffers
Benzinga AstraZeneca Gets FDA Nod For Breast Cancer Drug, EU Clearance For Lupus Pen
Zacks Here's Why Astrazeneca (AZN) is a Strong Growth Stock
Zacks Astrazeneca (AZN) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
