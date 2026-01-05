JP Morgan Chase & Co.

AstraZeneca Overweight

13:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Der Pharmakonzern dürfte ein solides Quartal hinter sich haben, schrieb Richard Vosser in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Zahlen. Seine Gewinnprognose (Core EPS) für das Schlussviertel 2025 liege 1 Prozent über der Konsensschätzung./rob/edh

