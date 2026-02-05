AstraZeneca Aktie
Marktkap. 251,07 Mrd. EURKGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Der Gewinn (Core EPS) des Pharmakonzerns sei wie erwartet ausgefallen, der Ausblick auf 2026 liege über den Erwartungen, schrieb Richard Vosser am Dienstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
160,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
160,25 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
137,81 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
