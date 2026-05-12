DAX 24.137 +0,8%ESt50 5.861 +0,9%MSCI World 4.779 +0,6%Top 10 Crypto 10,35 +0,4%Nas 26.398 +1,2%Bitcoin 67.907 -1,0%Euro 1,1713 -0,3%Öl 105,8 -1,7%Gold 4.688 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Intel 855681 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- Dow wenig bewegt - Tech-Indizes und S&P 500 mit neuen Rekorden -- Infineon, NVIDIA, Alibaba, Chip-Aktien, TUI, Telekom, Siemens, VW, Mercedes & Co. im Fokus
Top News
Birkenstock-Aktie im Sinkflug: Sandalenriese verfehlt Erwartungen Birkenstock-Aktie im Sinkflug: Sandalenriese verfehlt Erwartungen
Gegenbewegung: DAX schließt im Plus - 24.000er-Marke hält - Anleger trotzen Iran-Sog und Trump-Besuch Gegenbewegung: DAX schließt im Plus - 24.000er-Marke hält - Anleger trotzen Iran-Sog und Trump-Besuch
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AUTO1 Aktie

Kaufen
Verkaufen
AUTO1 Aktien-Sparplan
20,28 EUR +2,00 EUR +10,94 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,13 Mrd. EUR

KGV 76,64 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2LQ88

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2LQ884

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ATOGF

JP Morgan Chase & Co.

AUTO1 Overweight

21:31 Uhr
AUTO1 Overweight
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
20,28 EUR 2,00 EUR 10,94%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Online-Gebrauchtwagenhändler habe stark abgeschnitten, schrieb Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Dies bestätigte seine Ansicht, dass das Unternehmen weiterhin in guter Verfassung sei und sich das strukturelle Wachstum positiv entwickele. Dennoch blieben die Aktien unnötig volatil. Grundsätzlich sei die Richtung klar: Die Absatzzahlen stiegen rasant, die Lagerbestände würden gut verwaltet, und das operative Ergebnis (Ebitda) wachse weiter./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:57 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Overweight

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
19,60 €		 Abst. Kursziel*:
88,78%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
20,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
82,45%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

21:31 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:56 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
15:56 AUTO1 Overweight Barclays Capital
12:16 AUTO1 Buy UBS AG
11:16 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu AUTO1

finanzen.net Bilanz vorgelegt AUTO1-Aktie dennoch leichter: Absatz und Umsatz legen deutlich zu - Ausblick bestätigt AUTO1-Aktie dennoch leichter: Absatz und Umsatz legen deutlich zu - Ausblick bestätigt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Auto1 auf 'Overweight' - Ziel 37 Euro
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX schlussendlich fester
EQS Group EQS-News:  AUTO1 Group kündigt Capital Markets Event für 2026 an
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Auto1 vorbörslich sehr fest nach Zahlen - 21-Tage-Linie im Blick
dpa-afx Auto1 verdient etwas mehr - Prognose bestätigt
EQS Group EQS-News: AUTO1 Group erzielt Rekordergebnisse in Q1 2026
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX schwächelt am Nachmittag
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags leichter
EQS Group EQS-News: AUTO1 Group announces 2026 Capital Markets Event
EQS Group EQS-News: AUTO1 Group reports record Q1 2026 results
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Jörg Pietzner nominated for election to the Supervisory Board of AUTO1 Group
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
AUTO1 zu myNews hinzufügen