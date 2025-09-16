AXA Aktie
Marktkap. 86 Mrd. EURKGV 9,78 Div. Rendite 6,26%
WKN 855705
ISIN FR0000120628
Symbol AXAHF
AXA Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa nach einer Analysten- und Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 47,80 Euro belassen. Als wichtigsten Punkt im Zusammenhang mit seinem aktuellen Dreijahresplan habe der Versicherer genannt, dass er trotz der politischen und haushaltspolitischen Unsicherheit in Frankreich bei allen Kennzahlen voll auf Kurs sei, schrieb Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
AXA S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
47,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
39,88 €
|Abst. Kursziel*:
19,86%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
39,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,28%
Analyst Name:
Michael Huttner
|KGV*:
|Ø Kursziel:
45,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AXA S.A.
|09:31
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.08.25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
