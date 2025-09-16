Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

AXA Buy

09:31 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa nach einer Analysten- und Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 47,80 Euro belassen. Als wichtigsten Punkt im Zusammenhang mit seinem aktuellen Dreijahresplan habe der Versicherer genannt, dass er trotz der politischen und haushaltspolitischen Unsicherheit in Frankreich bei allen Kennzahlen voll auf Kurs sei, schrieb Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com