Bayer Aktie

45,55 EUR -7,26 %
STU
Marktkap. 45,13 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN BAY001

ISIN DE000BAY0017

Symbol BAYZF

Bayer
45,55 EUR -7,26%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer anlässlich des Glyphosat-Vergleichs in den USA mit einem Kursziel von 54,50 Euro auf "Buy" belassen. Dies wäre, vorbehaltlich der gerichtlichen Zustimmung, ein wichtiger Schritt, um die Akten in den jahrelangen Rechtsstreitigkeiten wegen des Unkrautvernichters endlich zu schließen, und den Fokus wieder auf das operative Geschäft zu lenken, schrieb James Quigley am Dienstagabend. Zudem stehe eine mögliche Konzernaufspaltung in den Sternen, die langfristig zusätzliches Wertpotenzial von 10 Euro je Aktie bringen könnte./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 22:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
54,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
49,70 €		 Abst. Kursziel*:
9,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
45,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,66%
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

08:46 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:06 Bayer Overweight Barclays Capital
08:51 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.02.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

dpa-afx Rechtsstreitigkeiten Bayer-Aktie im Minus: Gerichtliche Entscheidung könnte Erfolg des Glyphosat-Deals beeinflussen Bayer-Aktie im Minus: Gerichtliche Entscheidung könnte Erfolg des Glyphosat-Deals beeinflussen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Schwung durch Glyphosat-Vergleich ebbt ein wenig ab bei Bayer
dpa-afx Bayer-Aktie deutlich stärker: Milliarden-Vergleich zur Beilegung von Glyphosat-Klagen
Dow Jones NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 25.034 Pkt - Bayer behauptet
Dow Jones NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 25.034 Pkt - Bayer ggf weitere Info......
dpa-afx ROUNDUP/Bayer: Milliardenvergleich in US-Rechtsstreitigkeiten zu Glyphosat
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 25 Euro
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Bayer mit Kurssprung - Sammelvergleich in US-Krebsklagen
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Gewinnzone
Deutsche Welle Bayer agrees to pay billions to settle Roundup lawsuits
New York Times Bayer Agrees to Pay $7.25 Billion to Settle Roundup Lawsuits
Korea Times Bayer proposes $10.25 billion plan for all Roundup cancer cases
Financial Times Bayer aims to settle Roundup claims over alleged cancer links for $7.25bn
EQS Group EQS-Adhoc: Bayer Aktiengesellschaft: Monsanto announces Roundup™ class settlement agreement to resolve current and future claims
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Why Bayer Aktiengesellschaft (BAYRY) is a Top Value Stock for the Long-Term
