Bayer Aktie
Marktkap. 45,13 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer anlässlich des Glyphosat-Vergleichs in den USA mit einem Kursziel von 54,50 Euro auf "Buy" belassen. Dies wäre, vorbehaltlich der gerichtlichen Zustimmung, ein wichtiger Schritt, um die Akten in den jahrelangen Rechtsstreitigkeiten wegen des Unkrautvernichters endlich zu schließen, und den Fokus wieder auf das operative Geschäft zu lenken, schrieb James Quigley am Dienstagabend. Zudem stehe eine mögliche Konzernaufspaltung in den Sternen, die langfristig zusätzliches Wertpotenzial von 10 Euro je Aktie bringen könnte./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 22:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Bayer Buy
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
54,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
49,70 €
|Abst. Kursziel*:
9,66%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
45,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,66%
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bayer
|08:46
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:06
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|08:51
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|21.08.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.08.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|28.06.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|25.04.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
