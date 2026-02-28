Jefferies & Company Inc.

BMW Hold

10:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Hold" belassen. Diese hätten die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Philippe Houchois in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Am Markt werde man sich wohl auf den Ausblick des Autoherstellers für die Barmittel konzentrieren, der etwas schwach sei./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

