BNP Paribas Aktie
Marktkap. 76,37 Mrd. EURKGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BNP Paribas nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die herausragende harte Kernkapitalquote (CET1) sollte positiv gewertet werden, schrieb Joseph Dickerson in seiner Reaktion vom Dienstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BNP Paribas Buy
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
67,34 €
|Abst. Kursziel*:
41,08%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
66,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,96%
|
Analyst Name:
Joseph Dickerson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,52 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
