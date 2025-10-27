DAX 24.278 -0,1%ESt50 5.702 -0,2%MSCI World 4.418 +0,0%Top 10 Crypto 15,66 -1,8%Nas 23.637 +1,9%Bitcoin 98.208 +0,2%Euro 1,1660 +0,1%Öl 64,61 -1,7%Gold 3.918 -1,8%
BNP Paribas Aktie

66,92 EUR -2,90 EUR -4,15 %
STU
61,92 CHF -2,67 CHF -4,13 %
BRX
Marktkap. 76,37 Mrd. EUR

KGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771

ISIN FR0000131104

Symbol BNPQF

Jefferies & Company Inc.

BNP Paribas Buy

11:21 Uhr
BNP Paribas Buy
Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
66,92 EUR -2,90 EUR -4,15%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BNP Paribas nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die herausragende harte Kernkapitalquote (CET1) sollte positiv gewertet werden, schrieb Joseph Dickerson in seiner Reaktion vom Dienstag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Buy

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
67,34 €		 Abst. Kursziel*:
41,08%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
66,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,96%
Analyst Name:
Joseph Dickerson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

11:41 BNP Paribas Neutral UBS AG
11:21 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
10:51 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
09:51 BNP Paribas Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

finanzen.net Höhere Aktivität BNP Paribas-Aktie von Kreditausfall belastet: Investmentbank und Retail-Geschäft treiben an BNP Paribas-Aktie von Kreditausfall belastet: Investmentbank und Retail-Geschäft treiben an
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BNP Paribas auf 'Neutral' - Ziel 90 Euro
dpa-afx ROUNDUP: Kreditausfall belastet BNP Paribas - Aktie sackt ab
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 fällt zum Start zurück
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück
dpa-afx BNP steigert Gewinn trotz höherer Belastung bei Krediten
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Ende des Montagshandels im Plus
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 letztendlich fester
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 nachmittags mit grünem Vorzeichen
Financial Times European groups still in ‘wait-and-see’ mode on deals, BNP Paribas says
Financial Times BNP Paribas confronts its past over Sudan sanctions breach
Financial Times BNP Paribas shares slump after Sudan court ruling
Financial Times US jury finds BNP Paribas liable for damages over Sudan banking role
Financial Times FirstFT: BNP Paribas shifts stance on ‘controversial weapons’
Financial Times FirstFT: BNP Paribas shifts stance on ‘controversial weapons’
Financial Times BNP Paribas drops pledge not to finance ‘controversial weapons’
Financial Times US trial begins over alleged BNP Paribas role in rights abuses in Sudan
