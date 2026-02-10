DAX 24.935 -0,2%ESt50 6.038 -0,2%MSCI World 4.572 +0,0%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.386 -2,5%Euro 1,1901 +0,1%Öl 70,28 +1,7%Gold 5.083 +1,2%
BP Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BP von 470 auf 490 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Rückkehr der Briten auf den Wachstumsweg starte mit einer Stärkung der Bilanz, schrieb Michele della Vigna am Dienstagabend nach dem Quartalsbericht und Aussetzung der Aktienrückkäufe./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 22:20 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
4,90 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,59 £		 Abst. Kursziel*:
6,84%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
4,59 £		 Abst. Kursziel aktuell:
6,86%
Analyst Name:
Michele della Vigna 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,95 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

13:21 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:21 BP Neutral UBS AG
08:01 BP Sector Perform RBC Capital Markets
08:01 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.02.26 BP Kaufen DZ BANK
