Commerzbank Aktie

35,03 EUR +0,60 EUR +1,74 %
STU
Marktkap. 38,89 Mrd. EUR

KGV 15,51 Div. Rendite 3,05%
WKN CBK100

ISIN DE000CBK1001

Symbol CRZBF

Goldman Sachs Group Inc.

Commerzbank Neutral

09:46 Uhr
Commerzbank Neutral
Commerzbank
Commerzbank
35,03 EUR 0,60 EUR 1,74%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 35,50 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Freitagnachmittag an den Quartalsbericht der Frankfurter an. Er rollte zudem die Bewertungsgrundlage für sein Kursziel nach vorne./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Commerzbank Neutral

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
35,10 €		 Abst. Kursziel*:
11,11%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
35,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,33%
Analyst Name:
Chris Hallam 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

