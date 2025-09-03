Continental Aktie
Marktkap. 15,02 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Continental von 85 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Jose Asumendi begründete das neue Ziel für die Aktie mit dem Wertschöpfungspotenzial durch die anstehende Abspaltung der Autozuliefersparte Aumovio und die Trennung von weiteren Bereichen. Die Bewertung stellte er in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung auf die Summe der einzelnen Unternehmensteile (SOTP) um. Zudem berücksichtigt er die mittelfristigen Ziele der einzelnen Bereiche./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 23:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Continental Overweight
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
93,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
73,22 €
|Abst. Kursziel*:
27,01%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
73,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,63%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
