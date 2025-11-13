DAX 23.669 -1,6%ESt50 5.646 -1,7%MSCI World 4.340 -0,4%Top 10 Crypto 12,89 -4,4%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 82.514 -3,8%Euro 1,1624 -0,1%Öl 63,83 +1,1%Gold 4.136 -0,9%
Aktien-Tipp: So bewertet Jefferies & Company Inc. die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Delivery Hero SE: Experten bestätigen nach starken Quartalszahlen ihre Einschätzungen
Dürr Aktie

Dürr Aktien-Sparplan
19,84 EUR -1,16 EUR -5,52 %
STU
Marktkap. 1,4 Mrd. EUR

KGV 14,61 Div. Rendite 3,26%
WKN wurde kopiert
WKN 556520

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0005565204

Symbol wurde kopiert
Symbol DUERF

Deutsche Bank AG

Dürr Hold

11:51 Uhr
Dürr AG
19,84 EUR -1,16 EUR -5,52%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Dürr nach Zahlen von 24 auf 25 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Profitabilität des Anlagenbauers sei im dritten Quartal zwar stark gewesen, schrieb Nikita Papaccio in dem am Freitag vorliegenden Resümee. Allerdings habe der Auftragseingang enttäuscht./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dürr AG

Unternehmen:
Dürr AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
19,70 €		 Abst. Kursziel*:
26,90%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
19,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,01%
Analyst Name:
Nikita Papaccio 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Dürr AG

11:51 Dürr Hold Deutsche Bank AG
13.11.25 Dürr Kaufen DZ BANK
13.11.25 Dürr Neutral UBS AG
13.11.25 Dürr Outperform Bernstein Research
13.10.25 Dürr Neutral UBS AG
mehr Analysen

