Dürr Aktie
Marktkap. 1,41 Mrd. EURKGV 14,61 Div. Rendite 3,26%
WKN 556520
ISIN DE0005565204
Symbol DUERF
Dürr Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Dürr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Bei einer von Bernstein organisierten Roadshow in Paris nach den Quartalszahlen habe sich das Management trotz der jüngsten Auftragsschwäche insgesamt positiv geäußert, schrieb Philippe Lorrain in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die jüngste Kursentwicklung der Aktie sei eher den Marktunsicherheiten als der operativen Geschäftsentwicklung des Herstellers von Lackieranlagen und Holzbearbeitungsmaschinen geschuldet, die eine Verbesserung belege./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 06:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dürr AG
Zusammenfassung: Dürr Outperform
|Unternehmen:
Dürr AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
19,28 €
|Abst. Kursziel*:
97,10%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
19,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
97,51%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Dürr AG
|09:41
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Dürr Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|09:41
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Dürr Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|09:41
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|13.11.25
|Dürr Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|24.09.25
|Dürr Buy
|Baader Bank
|10.10.19
|Dürr Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|08.01.19
|Dürr Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|01.03.18
|Dürr Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.02.18
|Dürr Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.18
|Dürr Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|11.10.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|08.10.25
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG