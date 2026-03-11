DAX 23.585 -0,2%ESt50 5.762 -0,6%MSCI World 4.416 -0,2%Top 10 Crypto 9,1340 -2,0%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 60.463 -0,6%Euro 1,1546 -0,1%Öl 98,12 +4,8%Gold 5.176 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Gerresheimer A0LD6E Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise steigen: DAX schwächer -- Verluste in Asien -- RWE mit Gewinnrückgang -- Zalando kauft eigene Aktien zurück -- BMW mir schwachen Zahlen -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, AIXTRON im Fokus
Top News
BioNTech-Aktie: Krebsforschung & Corona-Impfstoff - So wurde das Unternehmen BioNTech zum Überflieger BioNTech-Aktie: Krebsforschung & Corona-Impfstoff - So wurde das Unternehmen BioNTech zum Überflieger
DZ BANK gibt Rheinmetall-Aktie Kaufen DZ BANK gibt Rheinmetall-Aktie Kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Daimler Truck Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
43,71 EUR +1,76 EUR +4,20 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 30,68 Mrd. EUR

KGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN DTR0CK

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000DTR0CK8

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DTGHF

JP Morgan Chase & Co.

Daimler Truck Overweight

09:36 Uhr
Daimler Truck Overweight
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
43,71 EUR 1,76 EUR 4,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal sei robust gewesen, schrieb der Experte Akshat Kacker am Donnerstag in seiner ersten Einschätzung der vorgelegten Resultate. Die für 2026 ausgesprochene Zielspanne für das operative Konzernergebnis (Ebit) liege aber im Mittelwert unter dem Analystenkonsens, gab er zu bedenken./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
43,20 €		 Abst. Kursziel*:
8,80%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
43,71 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,53%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

09:41 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
09:36 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.03.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
24.02.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
19.02.26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Daimler Truck

dpa-afx Ausblick verhalten Daimler Truck-Aktie baut Aufschläge aus: Gewinn bricht ein - Dividende steigt trotzdem Daimler Truck-Aktie baut Aufschläge aus: Gewinn bricht ein - Dividende steigt trotzdem
dpa-afx Prämie für Daimler-Truck-Beschäftigte gesunken
finanzen.net Jefferies & Company Inc. beurteilt Daimler Truck-Aktie mit Buy
finanzen.net JP Morgan Chase & Co. verleiht Daimler Truck-Aktie Overweight in jüngster Analyse
dpa-afx Daimler-Truck-Chefin verdient trotz Gewinneinbruchs mehr
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Daimler Truck auf 'Overweight' - Ziel 47 Euro
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen
dpa-afx ROUNDUP: Daimler Truck kämpft weiter mit schwachem US-Markt - Ausblick verhalten
finanzen.net Ausblick: Daimler Truck gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Zacks Is Daimler Truck Holding AG - Sponsored ADR (DTRUY) Stock Outpacing Its Auto-Tires-Trucks Peers This Year?
EQS Group EQS-AFR: Daimler Truck Holding AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Joe Kaeser, buy
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Karin Radström, buy
EQS Group EQS-PVR: Daimler Truck Holding AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
EQS Group EQS-NVR: Daimler Truck Holding AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Daimler Truck zu myNews hinzufügen