Daimler Truck Aktie
Marktkap. 30,68 Mrd. EURKGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal sei robust gewesen, schrieb der Experte Akshat Kacker am Donnerstag in seiner ersten Einschätzung der vorgelegten Resultate. Die für 2026 ausgesprochene Zielspanne für das operative Konzernergebnis (Ebit) liege aber im Mittelwert unter dem Analystenkonsens, gab er zu bedenken./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Trucks
Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
47,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
43,20 €
|Abst. Kursziel*:
8,80%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
43,71 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,53%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Daimler Truck
|09:41
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|19.02.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|19.02.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|08.01.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG