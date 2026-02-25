DAX 23.375 -1,1%ESt50 5.693 -1,8%MSCI World 4.372 -1,2%Top 10 Crypto 9,2555 -0,7%Nas 22.344 -1,6%Bitcoin 60.773 -0,1%Euro 1,1516 -0,3%Öl 100,9 +7,7%Gold 5.129 -0,6%
Daimler Truck Aktie

42,97 EUR +1,02 EUR +2,43 %
STU
Marktkap. 31,05 Mrd. EUR

KGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK

ISIN DE000DTR0CK8

Symbol DTGHF

JP Morgan Chase & Co.

Daimler Truck Overweight

15:46 Uhr
Daimler Truck Overweight
Daimler Truck
42,97 EUR 1,02 EUR 2,43%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Margen seien robust und die Auftragslage entwickele sich dynamisch, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Lkw-Herstellers sei von Zurückhaltung geprägt./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 12:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 12:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
43,07 €		 Abst. Kursziel*:
9,12%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
42,97 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,38%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

15:46 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:46 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
10:31 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
09:41 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
09:36 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
