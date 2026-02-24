DAX 24.986 +0,0%ESt50 6.117 +0,0%MSCI World 4.546 +0,1%Top 10 Crypto 8,1745 -0,1%Nas 22.864 +1,0%Bitcoin 55.119 +1,3%Euro 1,1803 +0,2%Öl 71,18 +0,0%Gold 5.187 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Bayer BAY001 PayPal A14R7U Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BASF BASF11 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vorbörslich in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall im Fokus
Top News
Rede zur Lage der Nation: Trump verteidigt Zollpolitik und harten Migrationskurs Rede zur Lage der Nation: Trump verteidigt Zollpolitik und harten Migrationskurs
Ausblick: SoundHound AI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: SoundHound AI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Danone Aktie

Kaufen
Verkaufen
Danone Aktien-Sparplan
72,08 EUR -0,02 EUR -0,03 %
STU
72,06 EUR +0,02 EUR +0,03 %
PAR
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 46,54 Mrd. EUR

KGV 27,18 Div. Rendite 2,93%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 851194

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120644

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GPDNF

Jefferies & Company Inc.

Danone Buy

08:01 Uhr
Danone Buy
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
72,08 EUR -0,02 EUR -0,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone nach einer Telefonkonferenz mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Analyst David Hayes senkte am Dienstagabend die Schätzung für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft in diesem Jahr von 4,6 auf 4,1 Prozent. Als Grund nannte der Experte Rückrufaktionen des Herstellers von Milchprodukten./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 15:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Buy

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
86,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
71,98 €		 Abst. Kursziel*:
19,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
72,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,31%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,05 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

08:01 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
24.02.26 Danone Kaufen DZ BANK
23.02.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.02.26 Danone Buy UBS AG
23.02.26 Danone Sell Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Danone S.A.

dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Danone auf 88 Euro - 'Kaufen'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Danone auf 'Buy' - Ziel 95 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Danone auf 'Outperform' - Ziel 92 Euro
dpa-afx Danone-Aktie sinkt dennoch: Stärkeres Wachstums als gedacht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Danone-Investment von vor einem Jahr verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel hätte eine Investition in Danone von vor 10 Jahren abgeworfen
dpa-afx Danone-Aktie fällt: In Deutschland wird noch mehr Babynahrung zurück gerufen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
RTE.ie Danone confident about 2026 after China drives sales beat
RTE.ie Danone recalls further batches of infant formula
Financial Times Nestlé and Danone hit by backlash over contaminated baby formula
Korea Times Danone recalls batches of Aptamil baby formula in Germany, letter shows
Irish Times Recalled Danone Aptamil product was also sold in Ireland, regulator warns
Financial Times Danone shares slide as infant formula crisis spreads
Zacks Danone (DANOY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
Zacks Is Danone (DANOY) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
RSS Feed
Danone S.A. zu myNews hinzufügen