Danone Aktie
Marktkap. 46,54 Mrd. EURKGV 27,18 Div. Rendite 2,93%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone nach einer Telefonkonferenz mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Analyst David Hayes senkte am Dienstagabend die Schätzung für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft in diesem Jahr von 4,6 auf 4,1 Prozent. Als Grund nannte der Experte Rückrufaktionen des Herstellers von Milchprodukten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 15:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Danone Buy
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
86,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
71,98 €
|Abst. Kursziel*:
19,48%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
72,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,31%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,05 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
