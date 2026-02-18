Danone Aktie
Marktkap. 46,69 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone nach der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Nach den ordentlichen Resultaten 2025 dürfte der Start ins neue Jahr eher träge verlaufen, schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die Äußerungen des Managements hin. Insgesamt habe die Unternehmensführung aber Zuversicht ausgestrahlt mit Blick auf die 2026er-Wachstumsziele./mis/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 09:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 09:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Danone Overweight
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
73,74 €
|Abst. Kursziel*:
22,05%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
73,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,92%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
