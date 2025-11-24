DAX 23.473 +1,0%ESt50 5.575 +0,8%MSCI World 4.307 +0,3%Top 10 Crypto 11,88 -4,6%Nas 22.753 -0,5%Bitcoin 75.215 -1,8%Euro 1,1564 +0,3%Öl 61,70 -2,6%Gold 4.124 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Wall Street uneins -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
Amazon-Aktie fester: Milliardenschwere Investition in KI-Infrastruktur für US-Regierung angekündigt Amazon-Aktie fester: Milliardenschwere Investition in KI-Infrastruktur für US-Regierung angekündigt
Alibaba-Aktie leichter: Gewinnrückgang im abgelaufenen Quartal - Umsatz gestiegen Alibaba-Aktie leichter: Gewinnrückgang im abgelaufenen Quartal - Umsatz gestiegen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Börse Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
220,30 EUR +4,60 EUR +2,13 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 40,23 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 581005

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005810055

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DBOEF

Barclays Capital

Deutsche Börse Overweight

08:31 Uhr
Deutsche Börse Overweight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
220,30 EUR 4,60 EUR 2,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Börse von 280 auf 290 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Börsenbetreiber biete eine starke Kombination aus günstiger Bewertung, Ergebnispotenzial und niedrigen Markterwartungen vor dem Kapitalmarkttag am 10. Dezember, schrieb die ab sofort für die Aktie zuständige Analystin Grace Dargan in ihrer am Montagnachmittag vorliegenden Einschätzung. Der Fokus der Veranstaltung dürfte auf den bis 2028 angestrebten jährlichen Wachstumsraten im hohen einstelligen Prozentbereich liegen. Neue Unternehmensziele für das operative Ergebnis (Ebitda) könnten 5 Prozent über den Konsensschätzungen liegen./rob/gl/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 16:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Börse Overweight

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
215,90 €		 Abst. Kursziel*:
34,32%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
220,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,64%
Analyst Name:
Grace Dargan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
263,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

08:31 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
12.11.25 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
04.11.25 Deutsche Börse Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.10.25 Deutsche Börse Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

dpa-afx Analystenstimme Deutsche Börse-Aktie etwas fester: Barclays hebt Ziel auf 290 Euro - 'Overweight' Deutsche Börse-Aktie etwas fester: Barclays hebt Ziel auf 290 Euro - 'Overweight'
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Dienstagnachmittag ins Plus
finanzen.net Dienstagshandel in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag
TraderFox Stocks in Action: Deutsche Börse, thyssenkrupp nucera, Continental, Nordex, BNP Paribas
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Das macht der Euro STOXX 50 mittags
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zeigt sich am Mittag freundlich
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse macht am Dienstagvormittag Boden gut
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: DAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Ende des Montagshandels ab
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
RSS Feed
Deutsche Börse AG zu myNews hinzufügen