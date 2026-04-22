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Marktkap. 1,17 Mrd. EUR

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WKN BEAU1Y

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ISIN DE000BEAU1Y4

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Symbol DOUDF

Jefferies & Company Inc.

Douglas Buy

14:06 Uhr
Douglas Buy
Aktie in diesem Artikel
Douglas AG
10,38 EUR -0,14 EUR -1,33%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Douglas von 16 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen der anhaltenden Konsumflaute rechne er nun mit einem schwächeren zweiten Quartal der Parfümeriekette, schrieb Henrik Paganetty in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er kürzte zudem seine Umsatz- und bereinigten operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) für die kommenden drei Jahre moderat./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lma_ss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Douglas Buy

Unternehmen:
Douglas AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,42 €		 Abst. Kursziel*:
34,36%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
10,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,87%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Douglas AG

14:06 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
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11.02.26 Douglas Neutral UBS AG
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20.01.26 Douglas Buy Deutsche Bank AG
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